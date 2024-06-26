İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2024 Çarşamba / 20 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9372
  • EURO
    35,2289
  • ALTIN
    2440.8
  • BIST100
    10571.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

LeBron'un emekli olmaya niyeti yok

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James için ilginç bir iddia ortaya atıldı. LeBron'un 2-3 yıl daha oynayabileceği ancka Lakers'ın şampiyonluk rekabetinde olmaması durumunda bu sürenin azabileceği belirtildi.

26 Haziran 2024 Çarşamba 13:43 - Güncelleme:
LeBron'un emekli olmaya niyeti yok
ABONE OL

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "2-3 yıl daha" oynamak istediği ancak Lakers'ın şampiyonluk için rekabet edememesi halinde, bu sürenin azalabileceği iddia edildi.

The Athletic'ten Sam Amick, James'in an itibariyle planının en fazla birkaç sezon daha oynamak olduğunu ancak Lakers'ın şampiyonluk için mücadele edememesi halinde bu süreyi geri çekebileceğini söyledi:

"LeBron James 2-3 yıl daha oynamak istiyor ancak Lakers şampiyonluk mücadelesinde olmazsa, sınırları zorlamayabilir. Lakers büyük bir hamle yapmazsa, bunun bir dereceye kadar rahatsız edici olacağını biliyorum ve LeBron'un kampıyla takım arasında, gelecek planlarının ne olacağına dair bir görüşme yapılabileceğini söyleyebilirim."

Geçtiğimiz sezonu %54 şut isabetiyle maç başına 25,7 sayı, 8,3 asist ve 7,3 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan LeBron, hâlen ligin elit düzeydeki oyuncularından biri olduğunu ve emekli olana kadar All-Star statüsünü koruyabileceğini kanıtlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.