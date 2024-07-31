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Spor

Lecce iddiaları doğruladı! ''Jean Onana ile ilgileniyoruz''

Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Jean Onana hakkında çıkan iddiaları doğruladı. Kamerunlu orta saha ile yakından ilgilendiklerini dile getiren teknik sorumlu, 'Jean Onana güçlü bir oyuncu, onunla ilgileniyoruz. Onana'yı Lecce'ye getirmek için şartların uygun olup olmadığına bakacağız.' dedi. İşte detaylar...

31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
Lecce iddiaları doğruladı! ''Jean Onana ile ilgileniyoruz''
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Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan Jean Onana ile ilgilendiklerini duyurdu.

Corvino, "Jean Onana güçlü bir oyuncu, onunla ilgileniyoruz. Onana'yı Lecce'ye getirmek için şartların uygun olup olmadığına bakacağız. Eğer Onana transfer olursa yeni sezonda takımın orta sahası için kesinlikle önemli bir takviye olacaktır." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde, Lecce'nin, Kamerunlu orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yazılmıştı.

Beşiktaş'ın geçen sezon Lens'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralık olarak giden Onana, şu ana kadar Beşiktaş forması altında çıktığı 10 maçta 1 asist yaptı.

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