Lecce’den Burak hamlesi

LECCE’NİN Burak Yılmaz sevdası bitmiyor. Uzun süredir Beşiktaşlı golcünün peşinde olan ancak şu ana kadar olumsuz cevap alan İtalyan yöneticiler dün İstanbul’a geldi. Daha önce Sneijder, Gomez ve Eto’o gibi yıldızları İstanbul’a getiren Menajer Özkan Doğan, Lecce CEO’su Mauro Meluso ve yönetici Alessandro Alberti ile gelerek, Beşiktaş’la bir görüşme yaptı.

3 SENELİK MUKAVELE TEKLİFİ

34 yaşındaki Burak’a net 2.5 milyon euro senelik ücret ve 3 yıllık da mukavele teklif ederek yıldız futbolcunun aklını çelen Lecce’nin Beşiktaş’a ise bonservis için 1.5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Başkan Fikret Orman’ın bu rakamı çok az bulduğu ve 5 milyon euro talebinde bulunduğu kaydedildi. Kartal’ın Burak’ı bırakmayı düşünmediği bu nedenle yüksek bir bedel istediği vurgulandı. İTALYAN BASININDAN ŞOK İDDİA

Tarafların bugün bir kez daha bir araya gelecekleri ve muhtemelen yapılacak bu son görüşmeden Burak Yılmaz’ın kaderinin belli olacağı kaydedildi. Öte yandan İtalyan basını “Burak Yılmaz, transfer olduğu günden bu yana Beşiktaş’ta parasını alamadı. 2 milyon euroya yakın alacağı var. Golcü futbolcunun avukatı Beşiktaş yönetimi ile görüşüyor. Anlaşamazsa FIFA’ya gidecek” iddiasında bulundu.