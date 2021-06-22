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Spor

Lecce'den Güven Yalçın hamlesi

Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Lecce'ye kiraladığı Güven Yalçın'ın, İtalyan kulübüne transferinde bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

22 Haziran 2021 Salı 09:18 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 09:18
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Lecce geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Güven Yalçın'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. İtalya basınında yer alan haberlerde, Lecce'nin Güven'i tekrar istediği yazıldı. La Gazzetta dello Sport son sezonda hiçbir zaman 11'de başlamayan ve hiçbir zaman gerçekten takımı etkileyemeyen Güven'in, Salento'ya (Lecce idman sahası) olası dönüşü senaryosunu gündeme getirdi.

Gazete haberinde, "Aynı zamanda Corvino, Türk forvet Güven Yalçın'ı (Beşiktaş) Salento'ya geri getirmek için müzakereleri yeniden başlattı" ifadelerini kullandı.

Serie B takımında geçen sezon 10 maçta oynayan 22 yaşındaki forvetin de İtalya'da kalmaya sıcak baktığı aktarıldı.

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