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Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor

İtalya’da geçen sezon Seri B’de şampiyon olup, Seri A’ya çıkan Lecce kulübünün Burak Yılmaz ısrarı sürüyor.

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Teknik Direktör Fabio Liverani Sky Sport mikrofonlarına yaptığı açıklamada, Burak Yılmaz konusundaki ısrarlarının sürdüğünü, tecrübeli golcüden vazgeçmediklerini söyledi. Kulübün bütçesinin önemli bir kısmını kaliteli bir oyuncuya ayırdıklarını belirten Liverani, “Şirketle, kulübün hedeflerini nasıl garanti altına alacağını bilen kaliteli bir oyuncu için bütçenin en önemli kısmını yatırmaya karar verdik. Sadece onları alma, ama amacımız futbol oynamak” dedi.

COŞKULARI ALEVLENECEK

İtalyan futbol adamı daha sonra şöyle konuştu: Heyecan verici bir sezona hazırlanıyoruz. Bizim Seri A’daki asıl amacımız ligde kalmaktır. Ligde kalmak bizim için şampiyonluk kadar önemlidir. Bu yüzden transfer edeceğimiz golcü, kulüp adına çok önemlidir. Hepimiz böyle bir golcü transferini tamamlamak için her fedakarlığı yapıyoruz. Bu bizim hedeflerimize önemli katkı sağlayabilir. Taraftarın hayalini tutuşturan Burak Yılmaz’dır. Bu oyuncunun transferi bir fikirdir ve hala vazgeçmiş değiliz. Ama başka çözümlerimiz de var. Ancak bunun için daha büyük ekonomik çaba göstermeliyiz. Taraftarımızın coşkusuna ve değerlerine cevap verecek kalitede bir oyuncu almak istiyoruz.

LECCE’YE YAKIN

LA Gazzetta dello Sport da Burak Yılmaz’ın Lecce’ye yakın olduğunu iddia etti. Gazete 34 yaşındaki oyuncunun İtalya’da yeni bir maceraya başlamak için hazır olduğunu öne sürdü. Oyuncuyla İtalyan ekibi arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilen haberde, “Burak’ın sağlık raporlarını görmek isteyen Lecce, Türk kulübünü de ikna etmeye çalışıyor” bilgisi verildi.

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