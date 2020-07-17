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Spor

Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi

Championship'te şampiyon Leeds United oldu. Marcelo Bielsa'nın ekibi Leeds United, Premier Lig'e yükselen ilk Championship takımı oldu. Leeds United, böylelikle 16 yıllık hasretine son verdi.

17 Temmuz 2020 Cuma 23:24 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 23:25
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İngiltere Championship'te lider konumda bulunan Leeds United, 16 yıl aranın ardından yeniden Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Championship'te en yakın rakibi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un deplasmanda Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, ligi ilk iki sıra içinde tamamlamayı garantileyerek Premier Lig bileti aldı.

Son iki haftasına gelinen Championship'te Leeds United, pazar günü deplasmanda Derby County karşısında şampiyonluğu garantilemek için sahaya çıkacak.

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunan Leeds United, son olarak 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

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