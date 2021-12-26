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Spor

Leeds United - Aston Villa maçına Kovid-19 engeli

İngiltere Premier Lig'de Leeds United-Aston Villa karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

AA26 Aralık 2021 Pazar 17:45 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 17:45
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Premier Lig'den yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantina süresinin devam etmesi ve sakatlıkların fazlalığı nedeniyle kadro kuramayan Leeds United'dan gelen erteleme talebinin, kabul edildiği belirtildi.

İki takımın, 28 Aralık Salı günü karşılaşması planlanıyordu. Leeds United'ın bugün Liverpool ile oynaması planlanan müsabaka da aynı gerekçeyle önceden ertelenmişti.

Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından takımlardaki Kovid-19 vakaları nedeniyle İngiltere Premier Lig'de ertelenen maç sayısı ise toplam 14'e yükseldi.

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