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Spor

Leeds United, Aston Villa'nın serisine son verdi

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının açılışında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Leeds United 3-0 kazanarak galibiyeti elde eden taraf oldu.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:16 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 00:16
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İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısına damga vuran isim Patrick Bamford oldu. 55. dakikada golünü atan 27 yaşındaki isim, 67. dakikada bu kez Klich'in asistinde ikinci kez topu ağlara gönderdi. 74. dakikada bu kez Helder Costa'nın asistiyle topu ağlara gönderen Bamford, yaptığı hat-trick ile galibiyetin mimarı oldu, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leeds United üç puana uzanan taraf oldu.

Sezonun sürpriz çıkış yapan ekibi Aston Villa, bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken maç eksiğiyle 12 puanda kaldı. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United ise 10 puana yükselerek iddiasını sürdürdü.

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