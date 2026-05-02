İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Leeds United, Burnley'i rahat geçti

Leeds United, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Elland Road'da oynanan mücadelede Burnley'i 3-1 mağlup etti.

HABER MERKEZİ2 Mayıs 2026 Cumartesi 01:15 - Güncelleme:
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Leeds United ile Burnley karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan müsabakayı Leeds United 3-1 kazandı.

Leeds'e galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Anton Stach, 52. dakikada Noah Okafor ve 56. dakikalarda Dominic Calvert-Lewin kaydetti.

Burnley'in tek golü ise 71. dakikada Loum Tchaouna'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leeds United puanını 43'e yükseltti. Burnley ise 20 puanla 19. sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Leeds United gelecek hafta deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Burnley ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.