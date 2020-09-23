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Spor

Leeds United, Diego Llorente'yi transfer ediyor

Leeds United, İspanyol stoper Diego Llorente'nin transferi konusunda Real Sociedad ile anlaştı.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 12:03 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 12:03
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, İspanyol savunma oyuncusu Diego Llorente'nin transferi için Real Sociedad ile prensipte anlaştı.

Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon avro ödeme yapacak.

İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Diego Llorente, Real Sociedad formasıyla 88 karşılaşmada 8 gole imza attı.

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