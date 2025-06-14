Leeds United, Jaka Bijol için Udinese ile pazarlıkta

Leeds United, Premier Lig'e döndüğü sezonda savunmasını güçlendirmek için Slovenyalı defans oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna katmak istiyor. Gazeteci Nicolo Schira'nın 14 Haziran tarihli haberine göre, Leeds Udinese'ye 15 milyon avroluk resmi bir teklif sundu.

Ancak Udinese, 26 yaşındaki oyuncu için 20 milyon avro civarında bir bedel talep ediyor. Bijol, geçtiğimiz yıllarda Udinese formasıyla istikrarlı performans sergiledi ve bu sezon da dikkat çekici performansını sürdürdü.

Leeds'in ayrıca Dinamo Kiev'den forvet Vladyslav Vanat ile ilgilendiği yönünde haberler bulunuyor. Kulübün hedefi, Premier Lig'de kalıcı olmak için hem savunmada hem hücumda takımı güçlendirmek.