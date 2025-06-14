İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leeds United, Jaka Bijol için Udinese ile pazarlıkta
Spor

Leeds United, Jaka Bijol için Udinese ile pazarlıkta

Slovenyalı defans oyuncusu Jaka Bijol için Leeds United 15 milyon avroluk teklif yaptı ancak Udinese, oyuncusu için 20 milyon avro civarında bir talepte bulunuyor.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 15:42 - Güncelleme:
Leeds United, Jaka Bijol için Udinese ile pazarlıkta
ABONE OL

Leeds United, Premier Lig'e döndüğü sezonda savunmasını güçlendirmek için Slovenyalı defans oyuncusu Jaka Bijol'u kadrosuna katmak istiyor. Gazeteci Nicolo Schira'nın 14 Haziran tarihli haberine göre, Leeds Udinese'ye 15 milyon avroluk resmi bir teklif sundu.

Ancak Udinese, 26 yaşındaki oyuncu için 20 milyon avro civarında bir bedel talep ediyor. Bijol, geçtiğimiz yıllarda Udinese formasıyla istikrarlı performans sergiledi ve bu sezon da dikkat çekici performansını sürdürdü.

Leeds'in ayrıca Dinamo Kiev'den forvet Vladyslav Vanat ile ilgilendiği yönünde haberler bulunuyor. Kulübün hedefi, Premier Lig'de kalıcı olmak için hem savunmada hem hücumda takımı güçlendirmek.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.