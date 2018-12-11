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Leeds United, Lens'e talip oldu

Lens'in tapusunun Beşiktaş'ta kalması ve sezon sonuna kadar kiralanması gündemde bulunuyor.

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Championship takımlarından Leeds United'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü Jeremain Lens konusunda, ocakta Beşiktaş'a teklif yapacağı iddia edildi. Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'in, Lens'le ilgilenmesi son dönemde İngiliz basınının çok fazla gündeminde olan bir başka konu. Hollandalı oyuncunun tapusunun Beşiktaş'ta kalması ve sezon sonuna kadar kiralanması gündemde.

Leeds yönetiminin bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla ocak ayında kadrosuna katması, performansından memnun kalması halinde de sezon sonunda tapusuyla alması planlanıyor. Norveç'teki Sarpsborg maçını Leeds United'ın scoutlarının da izlediği, İngiliz yetkililerin gecenin yıldızı Lens'ten çok etkilendiği ifade edildi.

4 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Lens, 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.

(Akşam)

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