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Spor

Leeds United şampiyonluğu garantiledi

İngiltere Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen Leeds United, Championship'te şampiyonluğa ulaştı.

AA18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:09 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:09
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Championship'te üçüncü sıradaki Brentford'un Stoke City'ye 1-0 yenilmesinin ardından 87 puanlı Leeds United, bitime iki maçı kala sezonu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın öğrencileri, en yakın takipçisi ikinci sıradaki West Bromwich Albion'un dün Huddersfield Town'a 2-1 yenilmesinin ardından Premier Lig biletini almıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, gelecek hafta son maçında Queens Park Rangers'ı yenmesi halinde Premier Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

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