Leeds United ve Leicester City küme düştü

İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Everton, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Goodison Park'taki mücadeleyi Everton, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Everton'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Abdoulaye Doucoure attı.

Bu sonucun ardından Everton 36 puana yükseldi. Bournemouth ise ligi 39 puanla tamamladı.

Everton, sonuçla son haftada Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

LEICESTER CITY KÜME DÜŞTÜ!

Premier Lig'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise lige veda etti.

Ligin son haftasında sahasında West Ham United'ı ağırlayan Leicester City, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harvey Barnes ve 62. dakikada Wout Faes attı. West Ham'ın tek golü ise 79. dakikda Pablo Fornals'tan geldi.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Leicester City, ligde 34 puana yükselmesine rağmen, Everton'ın kazanıp 36 puana yükselmesiyle Premier Lig'den düştü. West Ham United ise ligi 40 puanla bitirdi.

LEEDS DE VEDA ETTİ!

Southampton ve Leicester City ile birlikte Premier Lig'e veda eden bir diğer takım Leeds United oldu.

Leeds United, ligin son haftasında sahasında Tottenham'ı ağırladığı maçtan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada Tottenham'ın golleri 2 ve 69'da Harry Kane, 47. dakikada Pedro Porro ve 90. dakikada Lucas Moura'dan geldi. Leeds United'ın tek golünü 67. dakikada Jack Harrison attı.

Bu sonucun ardından 31 puanda kalan Leeds United, ligden düştü. Tottenham ise sezonu 60 puanla noktaladı.