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Spor

Leeds United'da Jesse Marsch'ın sözleşmesi feshedildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son verildi.

AA7 Şubat 2023 Salı 09:52 - Güncelleme:
Leeds United'da Jesse Marsch'ın sözleşmesi feshedildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle ABD'li teknik direktör Marsch ile ekibi Rene Maric, Cameron Toshack ve Pierre Barrieu'nun görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde 7 maçtır kazanamayan ve son olarak Nottingham Forest'a 1-0 kaybeden Leeds United, küme düşme hattının averaj farkıyla dışında, 18 puanla 17. sırada bulunuyor.

Leeds United'ı bir yıl çalıştırmasının ardından görevine son verilen 49 yaşındaki Marsch, daha önce Leipzig, Salzburg, New York Red Bulls ve Montreal'in teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

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