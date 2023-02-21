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Spor

Leeds United'ın yeni teknik direktörü Javi Garcia oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da teknik direktörlük görevine Javi Garcia'nın getirildiği açıklandı.

AA21 Şubat 2023 Salı 19:51 - Güncelleme:
Leeds United'ın yeni teknik direktörü Javi Garcia oldu
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Leeds United, teknik direktörlük görevine Javi Gracia'yı getirdi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki İspanyol teknik adamla "esnek" bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ligde 19 puanla 19. sırada yer alan Leeds United, 6 Şubat'ta teknik direktör Jesse Marsch'ın görevine son vermişti.

Kariyerinde daha önce Watford'u çalıştıran Gracia, başkent temsilcisini 2019 yılında Federasyon Kupası finaline taşımıştı.

JAVI GARCIA KİMDİR?

1 Mayıs 1970 doğumlu Javier "Javi" Gracia Carlos, İspanyol eski futbolcu ve şu an teknik direktördür. Orta saha pozisyonunda görev aldığı futbolculuk kariyerini sonlandırmış olup, son olarak Valencia'nın teknik direktörlüğünü yapmıştır.

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