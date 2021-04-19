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Spor

Leeds United'tan Liverpool'a Avrupa Süper Ligi mesajı! Kloop çok sinirlendi...

Avrupa Süper Ligi oluşumu Premier Lig'i karıştırdı. Bu akşamki Leeds United-Liverpool maçı öncesinde Leeds'li oyuncular ısınmak için sahaya Şampiyonlar Ligi logosunun bulunduğu ve üzerinde 'Hak et' ile 'Futbol taraftarlar için var' yazılı tişörtlerle çıktı. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Liverpool ile birlikte toplam 12 kulübün Süper Lig projesine sıcak bakmadığını açıkladı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 23:05 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:05
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Avrupa Süper Ligi oluşumu Premier Lig'i karıştırdı. Bu akşamki Leeds United-Liverpool maçı öncesinde Leeds'li oyuncular ısınmak için sahaya Şampiyonlar Ligi logosunun bulunduğu ve üzerinde "Hak et" ile "Futbol taraftarlar için var" yazılı tişörtlerle çıktı ve rakibine imâlı bir mesaj yolladı. Klopp ise bu tişörtlere maç öncesi röportajında tepki gösterdi.

Maç öncesi yaptığı açıklamada pazar gününe kadar böyle bir oluşumdan haberi olmadığını belirten Jürgen Klopp, "Bu iş parayla alakalı" açıklamasını yaptı.

Ancak Alman teknik adam Leeds'li oyuncular ısınmak için sahaya çıktıkları anda küplere bindi. .

Maç öncesi Avrupa Süper Ligi oluşumunun parayla ilgili olduğunu söyleyen Liverpool menajeri ise Leeds United kulübüne ateş püskürdü.

Klopp, "Eğer birileri bizim Şampiyonlar Ligi'ni hak etmemiz gerektiğini söylüyorsa bu aslında çok komik bir durum ama beni sinirlendiriyor" dedi.

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