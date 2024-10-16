İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1941
  • EURO
    37,2922
  • ALTIN
    2945.48
  • BIST100
    8808.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leganes'te ayın futbolcusu Valentin Rosier
Spor

Leganes'te ayın futbolcusu Valentin Rosier

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından La Liga ekiplerinden Leganes'in yolunu tutan Fransız sağ bek Valentin Rosier, takımında ayın futbolcusu seçildi.

16 Ekim 2024 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Leganes'te ayın futbolcusu Valentin Rosier
ABONE OL

Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedildikten sonra La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer olan Valentin Rosier ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız futbolcu, takımında ayın futbolcusu seçildi.

LEGANES PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, Leganes formasıyla 9 maça çıktı ve 1 asist katkısı verdi.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2022 yılında Sporting'den 4.8 milyon €'ya transfer edilen Rosier, siyah-beyazlı forma altında 126 maçta 6 gol ve 18 asist yapmıştı.

Savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanma sevincini yaşamıştı. Oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.