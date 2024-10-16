Leganes'te ayın futbolcusu Valentin Rosier

Beşiktaş'ta sözleşmesi feshedildikten sonra La Liga ekiplerinden Leganes'e transfer olan Valentin Rosier ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fransız futbolcu, takımında ayın futbolcusu seçildi.

LEGANES PERFORMANSI

28 yaşındaki oyuncu, Leganes formasıyla 9 maça çıktı ve 1 asist katkısı verdi.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

2022 yılında Sporting'den 4.8 milyon €'ya transfer edilen Rosier, siyah-beyazlı forma altında 126 maçta 6 gol ve 18 asist yapmıştı.

Savunma oyuncusu, siyah-beyazlılarda Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanma sevincini yaşamıştı. Oyuncunun normal sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.