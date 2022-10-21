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Spor

Leicester City 3 puanı 2 golle aldı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Leeds United'ı 2-0 mağlup etti.

21 Ekim 2022 Cuma 00:53 - Güncelleme:
Leicester City 3 puanı 2 golle aldı
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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Leicester City, sahasında Leeds United'ı konuk etti.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 2-0 kazanarak üç puanı kazandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Koch'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Leicester, 35'te Barnes ile farkı ikiye çıkardı. Leeds United, Liecester'dan daha atak bir görüntü çizse de aradığı golü bulamadı ve ev sahibi sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldu.

Öte yandan Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer alamadı.

Bu sonuçla Leicester City, 8 puana yükselerek sezonun ikinci galibiyetini aldı ve 19. sıraya yükseldi. Leeds ise 9 puanda kaldı.

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