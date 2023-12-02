İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2023 Cumartesi / 20 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9208
  • EURO
    31,485
  • ALTIN
    1924.11
  • BIST100
    8026.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City 90+4'te attığı golle 3 puanı kaptı!
Spor

Leicester City 90+4'te attığı golle 3 puanı kaptı!

Championship'in 19. haftasında Leicester City, 90+4'te bulduğu golle rakibi West Bromwich'i 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

2 Aralık 2023 Cumartesi 17:44 - Güncelleme:
Leicester City 90+4'te attığı golle 3 puanı kaptı!
ABONE OL

İngiltere Championship'in 19. haftasında Leicester City, West Bromwich deplasmanına konuk oldu. Leicester City, 90+4'te attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Leicester City, 72. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall ile öne geçti. West Bromwich'in golü 89. dakikada Josh Maja'dan geldi. Leicester City, 90+4'te Harry Winks ile bir gol daha buldu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Leicester City'de Yunus Akgün, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. West Bromwich'te Okay Yokuşlu, 86 dakika oyunda kaldı.

Leicester City, bu sonucun ardından 46 puana yükseldi. West Bromwich, 32 puanda kaldı.

Championship'te Leicester City, gelecek hafta sahasında Plymouth'u ağırlayacak. West Bromwich, Sunderland deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.