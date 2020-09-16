16 Eylül 2020 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:24

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Seri A'da Roma forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i transfer etti. Yıllık 3.5 milyon euro kazanacak milli oyuncu için 3 milyon euro da kiralama bedeli ödenecek. İngiliz kulüp sezon sonunda Cengiz Ünder'i satın almak isterse 25 milyon euro değerinde satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE BERABER TER DÖKECEK



Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'de bu sezon Cengiz Ünder'de forma giyecek. İki oyuncuda İzmir Altınordu'nun alt yapısında yetişmişti.