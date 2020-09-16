İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2020 Çarşamba / 28 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5075
  • EURO
    8,8853
  • ALTIN
    474.595
  • BIST100
    1107.11
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City Cengiz Ünder transferinde Roma ile anlaştı
Spor

Leicester City Cengiz Ünder transferinde Roma ile anlaştı

İtalya Seri A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder, İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'ye transfer oldu. 3 milyon euro bedelle kiralanan Ünder için 25 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:24
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İtalya Seri A'da Roma forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'i transfer etti. Yıllık 3.5 milyon euro kazanacak milli oyuncu için 3 milyon euro da kiralama bedeli ödenecek. İngiliz kulüp sezon sonunda Cengiz Ünder'i satın almak isterse 25 milyon euro değerinde satın alma opsiyonunu kullanabilecek.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE BERABER TER DÖKECEK

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'de bu sezon Cengiz Ünder'de forma giyecek. İki oyuncuda İzmir Altınordu'nun alt yapısında yetişmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.