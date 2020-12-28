İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2020 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4365
  • EURO
    9,089
  • ALTIN
    448.68
  • BIST100
    1439.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leicester City, Crystal Palace maçında kazanan çıkmadı
Spor

Leicester City, Crystal Palace maçında kazanan çıkmadı

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 20:38 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:38
ABONE OL

Premier Lig'in 16. hafta açılış maçında Leicester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada ev sahibi ekip, 58. dakikada Wilfried Zaha'nın golüyle öne geçti.

Leicester City'de 83. dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, maçın skorunu belirledi: 1-1.

Mavi-beyazlı ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığının ardından ilk kez maç kadrosuna dahil edilirken, sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadroda yer almadı.

Puanını 29'a çıkartan Leicester City, 2. sıraya yükselirken, 19 puanlı Crystal Palace 13. sıraya yerleşti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.