Leicester City, deplasmanda Tottenham'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, Leicester City'yi konuk etti.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Tottenham'ın golünü, 33. dakikada Richarlison kaydetti. Leicester City'de galibiyeti getiren goller ise 46. dakikada Jamie Vardy ve 50. dakikada Bilal El Khannouss'tan geldi.

Öte yandan Leicester City'nin ilk golünü atan Jamie Vardy, Tottenham taraftarına takımının 1, kendilerinin ise hiç Premier Lig'i kazanamadığını işaret etti.

7 MAÇLIK KÖTÜ SERİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte Leicester City, 7 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Tottenham ise üst üste 4. yenilgisini aldı.

Premier Lig'de bir sonraki hafta Tottenham, Brentford'a konuk olacak. Leicester City ise deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek.