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Spor

Leicester City evinde 2 golle kazandı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti.

22 Nisan 2023 Cumartesi 20:01 - Güncelleme:
Leicester City evinde 2 golle kazandı
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Premier Ligi'nin 32. haftasında Leicester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Leicester, 2-1'lik skorla kazandı.

Wolves, 13. dakikada Matheus Cunha ile öne geçti. Leicester, 36. dakikada Kelechi Iheanacho ile eşitliği sağladı.

Leicester'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Timothy Castagne'den geldi.

Brendan Rodgers döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü, yeni menajer Dean Smith ile üst üste 2. lig maçında da forma giydi. Çağlar, 90 dakika sahada kaldı.

9 maç aradan sonra kazanan Leicester, puanını 28'e yükseltti ve haftalar sonra son 3'ten çıktı. Wolves ise 3 maçın ardından kaybetti ve 34 puanda kaldı.

Leicester gelecek hafta Leeds United ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Wolves ise sahasında Crystal Palace ile karşılaşacak.

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