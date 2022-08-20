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Spor

Leicester City evinde Southampton'a yenildi

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:11 - Güncelleme:
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Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadium'da oynanan maçı Southampton 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 84. dakikalarda Adams kaydetti.

Leicester City'nin tek golü 54. dakikada Maddison'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 4'e çıkardı. Leicester City 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Southampton Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Chelsea deplasmanına gidecek.

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