Leicester City evinde Southampton'a yenildi

Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

King Power Stadium'da oynanan maçı Southampton 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68 ve 84. dakikalarda Adams kaydetti.

Leicester City'nin tek golü 54. dakikada Maddison'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Southampton puanını 4'e çıkardı. Leicester City 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Southampton Manchester United'ı konuk edecek. Leicester City ise Chelsea deplasmanına gidecek.