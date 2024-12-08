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Spor

Leicester City ile Brighton puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Birghton, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-2 berabere bitti.

8 Aralık 2024 Pazar 19:37 - Güncelleme:
Leicester City ile Brighton puanları paylaştı
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İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Birghton, Leicester City'ye konuk oldu. King Power Stadyumu'ndaki karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Brighton'un gollerini 37'de Tariq Lamptey ile 79'da Yankuba Minteh kaydetti. Leicester City'nin gollerini ise 86'da Jamie Vardy ile 90+1'de Bobby Reid attı.

Brighton'da Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle mücadelenin kadrosuna alınmadı.

Brighton, bu sonucun ardından puanını 24 yaptı. Leicester City ise 14 puan yaptı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Brighton, Crystal Palace'ı konuk edecek. Leicester City ise Newcastle United deplasmanına gidecek.

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