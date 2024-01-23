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Spor

Leicester City ile Ipswich Town puanları paylaştı!

İngiltere Championship'in 28. haftasında Leicester City, sahasında konuk ettiği Ipswich Town ile 1-1 beraber kaldı.

23 Ocak 2024 Salı 01:08 - Güncelleme:
Leicester City ile Ipswich Town puanları paylaştı!
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Championship 28. hafta maçında Leicester City sahasında konuk ettiği Ipswich Town'la 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Leicester City'nin golünü 31. dakikada Leif Davis (KK), Ipswich Town'un golünü 89. dakikada Jeremy Sarmiento kaydetti.

Leicester City'de, Yunus Akgün maça 81. dakikada dahil oldu.

Leicester bu beraberlikle puanını 66'ya yükseltirken, Ipswich Town'da 59 puana çıktı.

Leicester bir sonraki karşılaşmasında sahasında Swansea City'i ağırlarken, Ipswich Town deplasmanda Preston'a konuk olacak

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