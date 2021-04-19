AA 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:10 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 00:10

Turnuvadaki ikinci yarı final müsabakasında, kupada 4 defa final oynayan Leicester City ile tek şampiyonluğunu 1976'da kazanan Southampton karşılaştı.

Wembley Stadı'nda yapılan maçı, Iheanacho'nun 55. dakikadaki golüyle kazanan Leicester City, 1969'dan bu yana ilk kez finale çıktı.

Leicester City kadrosundaki milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Yedek kulübesindeki Cengiz Ünder ise forma şansı bulamadı.

2021 İngiltere Federasyon Kupası, 15 Mayıs'ta Leicester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.