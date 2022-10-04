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Spor

Leicester City sezonun ilk galibiyetini aldı

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Nottingham Forest'ı 4-0 yenerek bu sezonun ilk galibiyetini aldı.

4 Ekim 2022 Salı 00:50 - Güncelleme:
Leicester City sezonun ilk galibiyetini aldı
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Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, sahasında ligin yeni ekiplerinden Nottingham Forest'ı ağırladı.

King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leicester City 4-0 kazanarak bu sezon hasretle beklediği ilk galibiyetini aldı.

Maçta kontrolü ilk dakikadan itibaren elinde tutan Leicester, 25'te Maddison, 27'de Barnes ve 35'te bir kez daha Maddison'la farkı bir anda üçe çıkararak ilk yarıyı tamamladı.

Nottingham ikinci yarıda üst üste oyuncu değişiklikleriyle dengeyi getirmeye çalışsa da 73. dakikada Daka son sözü söyledi ve Leicester 3 puanı almayı başardı.

Leicester City böylelikle 4 puana yükseldi ve sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Nottingham Forest ise puanda kaldı.

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