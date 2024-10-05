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Spor

Leicester City tek golle kazandı

Leicester City, sahasında Bournemouth'u 1-0 mağlup etti. Bournemouth'ta Enes Ünal, 74'te oyuna dahil oldu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
Leicester City tek golle kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, sahasında Bournemouth ile karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Leicester City'ye galibiyeti getiren golü 16. dakikada Facundo Buonanotte attı.

Bournemouth'ta milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 74'te oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından ligde ilk galibiyetini alan Leicester City, 6 puana yükseldi. Bournemouth, 8 puanda kaldı.

Leicester City, ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanına gidecek. Bournemouth, Arsenal'i sahasında ağırlayacak.

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