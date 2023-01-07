Leicester City tek golle turladı

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda İngiltere 2. Lig ekibi Gillingham ile karşılaştı.

MEMS Priestfield Stadium'da oynanan maçı Leicester City 1-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti. Leicester maçın başından itibaren etkili oyununu sürdürse de bunu skora yansıtamadı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Leicester maçı 1-0 kazandı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.