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Spor

Leicester City tek golle turladı

Leicester City, İngiltere FA Cup'ın 3. tur mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Gillingham'ı 1-0 mağlup etti.

7 Ocak 2023 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
Leicester City tek golle turladı
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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Leicester City, deplasmanda İngiltere 2. Lig ekibi Gillingham ile karşılaştı.

MEMS Priestfield Stadium'da oynanan maçı Leicester City 1-0 kazandı. Konuk ekibe turu getiren golü 56. dakikada Iheanacho kaydetti. Leicester maçın başından itibaren etkili oyununu sürdürse de bunu skora yansıtamadı. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Leicester maçı 1-0 kazandı.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, turnuvada adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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