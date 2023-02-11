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Spor

Leicester City, Tottenham'ı farklı yendi

Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 4-1 yendi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 20:57 - Güncelleme:
Leicester City, Tottenham'ı farklı yendi
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Premier Lig'in 23. haftasında Leicester City, sahasında Tottenham ile karşılaştı.

King Power Stadı'nda oynanan maçı Leicester City, 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Nampalys Mendy, 25. dakikada James Maddison, 45+4. dakikada Iheanacho ve 81. dakikada Barnes kazandı. Totenham'ın tek golünü 14.dakikada Rodrigo Bentancur kaydetti.

Leicester City bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Tottenham ise 2 maç sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte Leicester City, paunını 24'e çıkardı. Tottenham ise 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, West Ham'ı ağırlayacak. Leicester ise Manchester United'a konuk olacak.

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