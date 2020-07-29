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Spor

Leicester City, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile görüşmelere başlıyor

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Murigi için Premier Lig takımı Leicester City devreye girdi. Leicester'ın önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

IHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:49 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:50
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İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’ye talip oldu.

Fenerbahçe’de bu sezon pandemi öncesinde iyi performans gösteren golcü futbolcu Vedat Muriqi’ye İngiliz temsilcisi Leicester City’nin talip olduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan habere göre Leicester’ın 26 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

Muriqi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 resmi müsabakaya çıktı ve 17 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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