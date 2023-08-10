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Spor

Leicester City, Yunus Akgün'ü istiyor

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'e bir talip de İngiltere'den geldi. Sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulan başarılı futbolcu için Leicester City devreye girdi. İşte detaylar...

10 Ağustos 2023 Perşembe 13:28 - Güncelleme:
Leicester City, Yunus Akgün'ü istiyor
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İngiltere Premier Lig'den küme düşen ve bu sezon Championship'te mücadele edecek olan Leicester City, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün için harekete geçiyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

İngiliz basını, genç yıldız için kulüpler arası görüşmelerin başlayacağını duyurdu. Nantes ve Bordeaux'la da anılan Yunus kadroda şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro istediği belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı. Oyuna genelde ikinci yarılarda dahil olan milli futbolcu 1 gol 4 asist kaydetti.

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