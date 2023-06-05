Leicester City'de 7 ayrılık

Premier Lig'de küme düşen Leicester City'de yaprak dökümü başladı.
İngiliz kulübü yaptığı açıklamada 7 oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Atletico Madrid ile anlaşan 27 yaşındaki milli yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü, bu isimler arasında yer aldı.
Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile yollar ayrıldı.
Öte yandan Leicester City kulübü, kaptanları Jonny Evans'ın yeni sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirtirken, orta saha oyuncusu Hamza Choudhury'nin biten sözleşmesinin ise Haziran 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı.