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Spor

Leicester City'den Cengiz Ünder kararı! Fenerbahçe...

Premier Lig ekibi Leicester City'nin Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini almama kararı verdiği iddia edildi. Milli futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu belirtildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 22:49 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:49
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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin sezon başında Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı.

Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester City, 23 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulunduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.

Haberde; Roma'nın Cengiz Ünder için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulandı.

FENERBAHÇE İLGİLENİYOR İDDİASI

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi.

Premier Lig ekibiyle çıktığı Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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