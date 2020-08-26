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Spor

Leicester City'den Jamie Vardy'ye yeni sözleşme

Leicester City, tecrübeli golcüsü Jamie Vardy'nin sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

AA26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:04
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, golcü oyuncusu Jamie Vardy ile sözleşme yeniledi.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 2012-13 sezonundan bu yana mavi-beyazlı formayı giyen 33 yaşındaki futbolcuyla 2023 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Attığı 23 golle geçen sezon gol kralı olan Vardy, Leicester City formasıyla 309 maçta 129 gol kaydetti.

Leicester City ile 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan İngiliz futbolcu, üst üste 11 lig maçında gol atarak bu alanda Ruud van Nistelrooy'un rekorunu kırmıştı.

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