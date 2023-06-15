Leicester City'den Tottenham'a iki yıldız

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, bu sezon küme düşen Leicester City'nin iki yıldızına göz dikti.

Spurs, James Maddison ve Harvey Barnes için toplam 50 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre, Leicester'ın 2022 yazında 70'er milyon euro istediği James Maddison ve Harvey Barnes ikilisi için Kuzey Londra ekibinin toplam 60 milyon euroluk teklif yapacağını belirlitildi.

Buna karşın Leicester City bu teklife sıcak bakmıyor. Tottenham, Maddison transferine öncelik verdiği kaydedilirken, İngiliz futbolcunun adı uzun süredir Newcastle United ile de anılıyor.

Maddison'nın sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kaldığı için elden çıkarılması bekleniyor.

BARNES İÇİN WEST HAM VE ASTON VILLA BEKLEMEDE

Öte yandan bu sezon iki sezondur Premier Lig'de etkili bir performans ortaya koyan Harvey Barnes içinde talipler çoğalıyor.

25 yaşındaki futbolcuyla Newcastle United'ın dışında West Ham United ve Aston Villa'da ilgileniyor.