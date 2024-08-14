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Spor

Leicester City'den transfer hamlesi! Zaha öncesi beklenmeyen imza

Galatasaray'dan Wilfried Zaha ile ilgilenen Leicester City, bir transferi daha noktalıyor. Leicester City, sol kanatta da forma giyebilen Adam Hlozek'i kadrosuna katıyor.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Leicester City'den transfer hamlesi! Zaha öncesi beklenmeyen imza
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İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Leicester City, Galatasaray'dan Wilfried Zaha ile bir süredir görüşme halinde. Zaha'nın yanı sıra Transfer çalışmalarını sürdüren ekip, bir transferde daha sona geldi.

LEICESTER CITY, ADAM HLOZEK'İ RENKLERİNE BAĞLIYOR

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Leicester City, Bayer Leverkusen'den Adam Hlozek'i kiralıyor. Habere göre Premier Lig ekibi, 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralık kadrosuna katacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 20 MİLYON EURO

Adam Hlozek'in opsiyonunun 20 milyon euro olacağı belirtilirken, Leicester'ın küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.

Bayer Leverkusen, Adam Hlozek'i 2022-23 sezonu başında Sparta Prag'tan 13 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Forvet arkasında görev alan 22 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve forvet bölgelerinde de forma giyebiliyor.

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