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Spor

Leicester City'e 2 gol yetmedi

Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City sahasında Everton ile 2-2 berabere kalırken milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise uzun bir aranın ardından maça ilk 11'de başladı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 00:22 - Güncelleme:
Leicester City'e 2 gol yetmedi
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Everton ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 34. hafta mücadelesinde, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, King Power Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Konuk ekip, 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte James Maddison, kazanılan penaltı atışını 45+9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı, 2-1 sona erdi.

İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı, Everton ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.

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