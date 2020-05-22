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Spor

Leicester Cityli oyunculardan Çağlar Söyüncü'ye sosyal mesafe şakası

Leicester Cityli futbolcular, İngiliz hükümetinin koyduğu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar Söyüncü ile ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

22 Mayıs 2020 Cuma 20:15 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 20:15
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Daha önce Leicesterli futbolcuların röportajlarında Çağlar Söyüncü'nün tokalaşırken takım arkadaşlarının ellerini aşırı derecede sıkıp bırakmadığı, kollarıyla boyunlarını sıktığı ve çeşitli el şakaları yaptığı ortaya çıkmıştı. Leicesterli futbolcular, antrenmanlardaki 2 metrelik zorunlu sosyal mesafe kuralları sonrası Çağlar ile ilgili esprilerini hesaplarından yayınladı.

"ARTIK BİZE ZARAR VEREMEYECEKSİN"

Çağlar'ın takım arkadaşı Ben Chilwell, milli yıldızımızın instagram hesabındaki bir paylaşımının altına, "Artık bize zarar veremeyeceksin Çağlar." yorumunu yazdı.

Chilwell, daha önce yaptığı bir röportajda, "Gerçekten çok agresif biri. Bize acı vermekten keyif alıyor, ciddiyim. Fizyo odasından yorgun argın çıktıktan sonra kollarıyla boynumuzu sıkıyor. Nefes alamıyorsun. Sabah tesislerere geliyorsu, dalıp Çağlar ile tokalaşıyorsun. Parmaklarını kıracakmış gibi sıkıyor." demişti.

"HARİKA BİR KARAKTER, ÇOK EĞLENCELİ""

Çağlar'ın bir diğer takım arkadaşı Harvey Barnes, "O şakalardan ben hiç nasibimi almadım ama yaptığını çok gördüm. Çağlar harika bir karakter. Çok eğlenceli ve takımın havasını yükselten biri." ifadelerini kullanmıştı.

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