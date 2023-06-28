Leicester City'nin yıldız forveti Trabzonspor'a önerildi

Leicester City'nin deneyimli forveti Jamie Vardy, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi.

AYRILMAK İSTİYOR

Ada'nın en özel golcülerinden birisi olan Jamie Vardy'nin kariyerine İngiltere dışında devam etmek istediği bu nedenle de Leicester City'den ayrılmak istediği öğrenildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Trabzonspor, bu öneriye sıcak bakarsa, 1 yıllık daha kontratı bulunan Jamie Vardy için bonservis bedeli ödemeyecek.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Bir önceki sezon 17 gol atan Vardy, geride kalan sezon ise 3 gol, 4 asistlik katkı verdi. 36 yaşındaki deneyimli forvet, Leicester City'nin 2015-2016 sezonunda Premier League şampiyonluğunda önemli katkısı olmuştu. Vardy, Leicester ile FA Cup şampiyonluğu yaşadı.

MİLLİ TAKIM'DA 7 GOL ATTI

İngiltere Milli Takımı'nın formasını 26 karşılaşmada giyen Vardy, 7 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.