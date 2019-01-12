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Leipzig: 1 Galatasaray: 1

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekibi RB Leipzig ile Almanya'da 1-1 berabere kaldı.

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İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında Bundesliga ekibi RB Leipzig ile Almanya'da 1-1 berabere kaldı.

Leipzig'in sahası Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada goller 34. dakikada Yussuf Poulsen ile 55. dakikada Martin Linnes'ten geldi.

İlk hazırlık maçında Eskişehirspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Leipzig: 1 - Galatasaray: 1

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Konate, Halstenberg, Demme, Laimer, Sabitzer, Bruma, Poulsen, Werner

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ryan Donk, Maicon, Mariano, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Yunus, Feghouli, Sinan Gümüş

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Dk. 34 Yussuf Poulsen (Leipzig); Dk. 55 Martin Linnes (Galatasaray)

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