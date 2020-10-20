20 Ekim 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:14

Leipzig Başakşehir maçı bu akşam yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir bu akşam H grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig'e konuk olacak. Turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyeti bulunuyor. Leipzig Başakşehir maçının başlamasına saatler kala futbolseverler maçın yayın bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Peki Leipzig Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Leipzig Başakşehir maçı şifresiz mi? İşte detaylar...

LEİPZİG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

RB Arena'daki karşılaşma Türkiye Saati İle 22.00'de başlayacak. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

LEİPZİG BAŞAKŞEHİR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Leipzig Başakşehir maçı, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Leipzig Başakşehir maçı şifresiz olarak izlenmeyecek.

LEİPZİG BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

Medipol Başakşehir, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yer almayacak.

MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Gulcacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Tyler Adams, Kampi, Angelino, Dani Olmo, Forsberg, Poulsen

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Demba Ba

Grubun diğer maçında ise Paris Saint Germain ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

Leipzig ligde lider

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, 4 haftası geride kalan Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider durumda bulunuyor.

Leipzig, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Yenilgisiz yoluna devam eden Alman ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Leipzig'de iki eksik

Alman ekibinde, Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde iki oyuncunun sakatlığı sürüyor.

Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.