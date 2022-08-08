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Spor

Leipzig, Benjamin Sesko transferini bitiriyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in Benjamin Sesko'nun transferi için Salzburg ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

8 Ağustos 2022 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
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Bundesliga takımlarından RB Leipzig, hücum hattını Benjamin Sesko ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Leipzig, Salzburg'ta forma giyen Slovenyalı futbolcunun transferi için 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

19 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Leipzig'e katılacağı ve 6 yıllık sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi.

Sesko'nun ayrıca Manchester United, Real Madrid ve Chelsea gibi ekipler tarafından da takip edildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Salzburg'ta 37 maça çıkan Benjamin Sesko, 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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