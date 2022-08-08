Leipzig, Benjamin Sesko transferini bitiriyor

Bundesliga takımlarından RB Leipzig, hücum hattını Benjamin Sesko ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Leipzig, Salzburg'ta forma giyen Slovenyalı futbolcunun transferi için 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

19 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Leipzig'e katılacağı ve 6 yıllık sözleşmenin altına imza atacağı kaydedildi.

Sesko'nun ayrıca Manchester United, Real Madrid ve Chelsea gibi ekipler tarafından da takip edildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Salzburg'ta 37 maça çıkan Benjamin Sesko, 11 gol, 2 asistlik performans sergiledi.