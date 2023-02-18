Leipzig deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Bundesliga'nın 21. haftasında Leipzig, deplasmanda Wolfsburg ile karşılaştı. Volkswagen Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Emil Forsberg, 85. dakikada Konrad Laimer ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Geçen hafta 12 maçlık seriyi bozup Union Berlin'e mağlup olan Leipzig, bu galibiyetle birlikte puanını 39'a yükseltti. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra düşüşe geçen Wolfsburg ise bu maçla birlikte galibiyet hasretini 4 maça çıkardı.

Gelecek hafta Leipzig, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Wolfsburg ise deplasmanda Köln ile karşılaşacak.