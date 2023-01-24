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Spor

Leipzig deplasmanda gol oldu yağdı

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Schalke 04'ü 6-1 mağlup etti.

24 Ocak 2023 Salı 23:19 - Güncelleme:
Leipzig deplasmanda gol oldu yağdı
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Bundesliga'nın 17. haftasında RB Leipzig, Schalke 04 deplasmanına konuk oldu. Veltins Arena'da oynanan maçı Leipzig 6-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 44. dakikada Andre Silva, 15. dakikada Bejamin Henrichs, 45. dakikada Timo Werner, 83. dakikada Dani Olmo ve 89. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti. Schalke'nin tek golü 56. dakikada Soichiro Kozuki'den geldi.

Schalke'de Kenan Karaman, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından RB Leipzig, 32 puana yükseldi ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü. Schalke 04, 9 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında RB Leipzig, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Schalke 04, sahasında bu kez Köln'ü ağırlayacak.

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