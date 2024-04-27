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Spor

Leipzig, Dortmund'u 4 golle uğurladı!

Bundesliga'da Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen iki takım Leipzig ve Borussia Dortmund 31. haftada karşı karşıya geldi. Leipzig, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

27 Nisan 2024 Cumartesi 18:40 - Güncelleme:
Leipzig, Dortmund'u 4 golle uğurladı!
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Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig evinde Edin Terzic'in yönetimindeki Borussia Dortmund'u 4-1 mağlup etti.

Red Bull Arena'da oynanan maçta RB Leipzig'in gollerini 23. dakikada Lois Openda, 45+2'de Benjamin Sesko, 46. dakikada Mohamed Simakan ve 80. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.

Borussia Dortmund'un tek golünü ise 20. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Dortmund'da Salih Özcan, ilk başladığı maçta 63 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 62'ye yükseltirken, Borussia Dortmund 57 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşırken, Borussia Dortmund evinde Augsburg'u ağırlayacak.

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