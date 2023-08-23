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Spor

Leipzig, Eljif Elmas'ın peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig, Serie A'nın son şampiyonu Napoli'de forma giyen Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak istiyor.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
Leipzig, Eljif Elmas'ın peşinde
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Napoli, orta saha oyuncusu Elif Elmas için 30 milyon euro'yu geri çevirdi.

LEIPZIG'TEN RESMİ TEKLİF

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Leipzig, Makedon orta sahanın transferi için harekete geçti. Alman ekibi, 23 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye 30 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

Napoli ise sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Elif Elmas için gelen bu teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR

İtalyan ekibi, Makedon futbolcuyu 2019 yılında 16 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı. Elif Elmas'ın Napoli'den bir başka transferi durumunda Fenerbahçe'nin azami 1.5 milyon euro'luk pay hakkı bulunuyor.

Napoli forması altında 174 maçta sahaya çıkan Elif Elmas, 17 gol attı ve 11 asist yaptı.

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