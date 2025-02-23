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Spor

Leipzig evinde 2 puan bıraktı

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, konuk ettiği Heidenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Leipzig evinde 2 puan bıraktı
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Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Leipzig, Heidenheim'i konuk etti.

Leipzig Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Heidenheim'in golleri, 6. dakikada Mathias Honsak ve 13. dakikada penaltıdan Marvin Pieringer'den geldi.

Leipzig'e beraberliği getiren golleri 45+2. dakikada Lois Openda ve 64. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko kaydetti.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Leipzig 38; Heidenheim ise 15 puana ulaştı.

Leipzig, son 6 maçta 5. beraberliğini aldı. Heidenheim'in ise 5 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi.

Ligde bir sonraki hafta Leipzig, Mainz'i konuk edecek. Heidenheim ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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